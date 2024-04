Villa Dante e Parco Aldo Moro quasi pronti ad aprire. Poi arriveranno i chioschi VIDEO

Presto il bando per i chioschi anche nelle ville Mazzini, Sabin e nel nuovo “parco della bellezza” di Ponte Schiavo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Villa Dante e Parco Aldo Moro i lavori sono davvero alle battute finali. Gli spazi completamente riqualificati avrebbero dovuto aprire i cancelli dopo Pasqua ma la fase di collaudo e consegna lavori ha richiesto più tempo del previsto. Il sindaco Federico Basile assicura che è solo una questione di giorni. A Villa Dante si sta ultimando la sistemazione del verde e delle essenze che comporranno i giardini sensoriali e al Parco Aldo Moro l’Ingv sta provvedendo alla sistemazione del cancello all’ingresso.

Presto il bando per i chioschi nelle ville

Si sta già pensando, però, a come rendere completo il servizio nelle ville. In tutte le aree verdi sorgeranno, infatti, dei chioschi. Punti in cui prendere da bere o fare una merenda. Le ville al momento sono prive di un servizio del genere. Sarà la Patrimonio Spa a predisporre il bando. I nuovi punti break sorgeranno a Villa Dante, Mazzini, Sabin e nei parchi Aldo Moro e Ponte Schiavo.