Anziano si infortuna nel fiume Alcantara: salvato dai Vigili del fuoco con l’elicottero

FRANCAVILLA – Una rapida risposta delle autorità di soccorso ha salvato un anziano, evitando una potenziale tragedia. Alle 9,30 di questa mattina, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Messina ha ricevuto una chiamata di emergenza dal Nucleo unico emergenza (Nue), segnalando un bisogno di soccorso per una persona infortunatasi in un zona impervia in localita Gravà, nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia, sul fiume Alcantara.

La risposta è stata immediata: una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni è stata inviata sul posto, insieme a un elicottero dei Vigili del fuoco, il “Drago 148”, con personale aereo soccorritore dal nucleo elicotteri di Fontanarossa Catania.

Gli aerosoccorritori hanno raggiunto l’anziano infortunato, provvedendo a immobilizzarlo su una barella. Grazie al verricello in dotazione all’elicottero, l’uomo è stato issato a bordo e trasferito immediatamente all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento tempestivo e coordinato delle autorità di soccorso ha permesso di evitare una tragedia e di garantire un rapido trasporto per l’assistenza medica necessaria. La situazione è stata gestita con grande professionalità e efficienza, dimostrando l’importanza di una rapida risposta in situazioni di emergenza.