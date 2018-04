La seconda decade di aprile, fra scirocco e nubi stratificate

Dopo una prima decade caratterizzata da una prevalenza della stabilità e del bel tempo la seconda decade del mese di aprile sembra essere improntata verso una sostanziale variabilità, tipica del periodo primaverile. Difatti il ritorno delle umide correnti atlantiche piloterà verso l’Europa centrale e il Mediterraneo una serie di perturbazioni atlantiche che raggiungeranno le nostre regioni centro-settentrionali, prendendo di striscio il sud e la Sicilia. Quella di oggi, martedì 10 aprile, al mattino sarà una giornata con ampi spazi di sole, ma nel corso della giornata si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità medio-alta che interesserà, soprattutto dal pomeriggio, gran parte del territorio messinese, dall’area tirrenica a quella ionica. Non sono attese precipitazioni, almeno fino al pomeriggio. Dalla serata l’avanzamento da ovest di un fronte occluso da ovest potrebbe causare delle piogge sparse, ad iniziare dal settore tirrenico, in successiva estensione allo Stretto dalla nottata. I venti, al mattino ancora deboli settentrionali, tenderanno a ruotare da Sud e S-SE, soffiando inizialmente deboli e moderati in serata, con raffiche di caduta sulla costa tirrenica. Le temperature sono previste in lieve aumento, con massime sui +19°C e minime sui +14°C. Mari da poco mossi a localmente mossi in serata, quasi calmo sotto costa il Tirreno.

Mercoledì 11 aprile al mattino sarà presente ancora un po' di instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi e la possibilità di vedere qualche residua pioggia, mista a polvere desertica. Già fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio si assisterà ad un progressivo miglioramento, con ampie schiarite in avanzamento da SO verso NE. I venti continueranno a spirare piuttosto tesi dai quadranti meridionali, con raffiche capaci di toccare punte di oltre 60 km/h al traverso di Capo Peloro. La ventilazione meridionale, in rotazione da SE, si attenuerà definitivamente in serata. I mari si renderanno mossi, con onda lunga da SE in attivazione sullo Stretto e sullo Ionio. Temperature molto miti, con una massima sui +19°C +20°C e una minima notturna sui +14°C +15°C. Ma sulle località della costa tirrenica al mattino si potranno superare anche i +24°C +25°C.

Quella di giovedì 12 aprile dovrebbe essere una giornata di tempo sostanzialmente buono e prevalentemente soleggiato, anche se nel corso del giorno non mancherà il passaggio di banchi di nubi medio-alte e velature in quota che potrebbero appannare un po' la coltre celeste. I venti spireranno deboli dai quadranti settentrionali, rendendo i mari per lo più poco mossi. Temperature ancora miti, ma con qualche grado in meno, specialmente sulle coste tirreniche, dove le massime non supereranno i +18°C. Nella mattinata di venerdì 13 aprile un nuovo fronte atlantico attraverserà il Tirreno causando un aumento della copertura nuvolosa stratiforme su tutto il messinese e il ritorno dello scirocco nei bassi strati.

Daniele Ingemi