MXGP. Olanda amara per Cairoli che vede trionfare Herlings

Herling vince, Cairoli non molla. E' questo il riassunto della seconda tappa mondiale della MXGP che, dopo l'Argentina, è sbarcata in Olanda dove a dominare è stato ancora una volta il compagno di squadra del pattese nove volte campione del mondo. Herlings non è mai partito in testa in nessuna delle due manche eppure, attraverso la caparbietà, è riuscito a manrtenere la lucidità utile che gli è valsa il successo.

Sfortunato il nostro idolo di Patti. Cairoli infatti, in entrambi le occasioni è partito al comando e, dopo aver accumulato un vantaggio intorno ai dieci secondi, è stato vittima di due cadute banali che gli hanno compromesso il primo posto sul podio. Purtroppo con i se e con i ma non si va da nessuna parte e la classifica indica che Herlings ha fatto bottino pieno.

Domenica si torna in pista per la terza prova. In programma vi è il Gran Premio di Valencia (Spagna) e viste come sono andate le prime due gare, non è esclusa che possa continuare la lotta interna in casa KTM e chissà che questa volta però, non sia proprio Cairoli a trionfare.