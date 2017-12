Capodanno in piazza per brindare al 2018: tanta musica e qualche divieto

Messina si prepara al suo Capodanno in piazza per dare il benvenuto al 2018. Musica e divertimento saranno gli ingredienti principali della notte di San Silvestro, che prevede un ricco programma.

Si inizia alle ore 22.30 con il sound dei Ka Ja City. A mezzanotte brindisi con tutti gli artisti, fino alle 2 concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, alle 3.30, Canzoniere Grecanico Salentino e poi piazza Duomo si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto con musica e dj set di Leo Lippolis, Maurizio Presente e Yanez.

“Abbiamo voluto puntare sulla qualità, con un progetto culturale di altissimo valore quale l’Orchestra di Piazza Vittorio, ma al tempo stesso venendo incontro ai gusti ed ai desideri di un pubblico variegato, con la musica giovane e coinvolgente dei Ka Jah City, la tradizione meridionale della pizzica del Canzoniere Grecanico Salentino e il dj set fino a tarda notte di Lippolis, Presente e Yanez”, ha sottolineato l’assessore alla cultura Federico Alagna.

“Sarà una notte di grande festa, che ci traghetterà nel nuovo anno stando insieme e condividendo momenti di socialità ed allegria e rendendo vivo ancora uno spazio della nostra città. Mi piace sottolineare, poi, la perfetta sintonia tra il progetto culturale dei protagonisti della serata, ovvero l’Orchestra di Piazza Vittorio, e una città come la nostra: città storicamente crocevia di popoli e di culture, città che accoglie, città dell’intercultura e dell’inclusione. Questo – ha aggiunto Alagna - ci dà il senso di uno stare insieme che dura tutto l’anno e non solo per una notte. Voglio quindi invitare tutte le nostre concittadine e concittadini a trascorrere la Notte di San Silvestro in piazza con noi, festeggiando insieme fino all’alba l’arrivo del nuovo anno. Lo spettacolo è davvero assicurato!”.

Gli sponsor dell’evento sono Marbi, Datterino, Fantasy Park e Fontalba.

Per garantire condizioni di sicurezza, il sindaco Renato Accorinti ha firmato un’ ordinanza sindacale disponendo, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo, divieti di vendita e somministrazione di bevande in lattine e/o vetro e di quelle alcoliche con gradazione superiore a 14 gradi (compreso il divieto di portarli da casa).

L’ordinanza prevede inoltre la rimozione di cassonetti per la raccolta di rifiuti di ogni genere e contenitori abiti; e di ogni oggetto atto ad impedire il normale e sicuro deflusso delle persone. I privati (esercenti, condomini, ecc…), possessori di oggetti, come pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, etc., posti lungo il percorso interessato e che possano impedire il normale e sicuro deflusso delle persone, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del disposto.

Messina è pronta a vestirsi a festa ed affollare Piazza Duomo per dare il benvenuto al 2018 . La serata presentata da Loredana Bruno e Giuseppe Cardullo.