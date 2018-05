Meteo, allerta arancione: scuole chiuse a Taormina, S. Teresa e altri paesi

Scuole chiuse in diversi centri jonici, nella giornata di giovedì 3 maggio, in seguito all’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Un copione che si ripete con canonica puntualità. Le ordinanze sono state firmate a Taormina, S. Teresa di Riva, Al' Terme, Letojanni, S. Alessio, Limina, Savoca, Furci, Nizza, Pagliara e Scaletta. La Protezione civile regionale ha diramato l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico per le prossime 24-36 ore con livello di allerta arancione sui settori della Sicilia centrale e nord-orientale. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento con rinforzi di burrasca in serata sui settori jonici. Da molto mosso ad agitato il Mar Jonio.