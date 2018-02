La Waterpolo Messina apre il girone di ritorno con una sconfitta

Riparte il massimo campionato femminile di pallanuoto. Ancora una volta le ragazze della Waterpolo Messina non riescono a sovvertire i pronostici e registrano, tra le mute amiche della "Cappuccini", l' ennesima sconfitta.

Il primo quarto della gara è piuttosto equilibrato. Ospiti subito in vantaggio con la Fisco. La formazione di casa tuttavia non ci sta e pareggia prima con la Amedeo (brava a sfruttare l'uomo in più e poi con la Radicchi trova anche il vantaggio.

L'equilibrio si spezza già nel secondo quarto con le ospiti che trovano subito il pari con la Crevier ancora in situazione di uomo in più. Tre minuti dopo è nuovo vantaggio della Waterpolo per mano della Radicchi. Le ospiti tuttavia sono aggressive e grazie alla Crevier e alla Cordaro, prima pareggiano e poi, passano in vantaggio.

Dopo l'intervallo lungo si torna in acqua con Milano subito in gol con la Menczinger. Apilongo poi, con situazione di uomo in più, trova anche il raddoppio. A nulla serve il gol peloritano della Belorio visto che successivamente ancora la Cravier e la Apilongo allungano il divario.

L'ultimo quarto è all'insegna dell'equilibrio. Al gol della Fusco (Milano) risponde la D'Amico. Alla fine il tabellone finale decreta la vittoria di Milano per 9-5. Per la Waterpolo ancora una giornata negativa.