Fine settimana positivo per l'Ossidiana che ottiene un doppio successo

Ottimo fine settimana per la società pallanuotistica dell'Ossidiana. Contro il Ragusa la compagine del tecnico Nicola Germanà riesce a sfruttare il fattore campo e alla "Cappiccini" ospiti piegati con il punteggio di 7-4. Positivi anche i giovani dell'Under 17 che continuano nel loro momento favorevole.

L’avvio della partita dei peloritani contro i ragusani non è stato dei migliori, come conferma l’1-3 all’intervallo lungo (a segno Yashveer Parmessur), ma La Tona e compagni hanno ribaltato la situazione nel terzo parziale con un perentorio 4-0 firmato da Cristiano Sarno, due volte a bersaglio, Federico Anastasi e Salvatore Castorina. Nel quarto periodo il 7-3 di Castorina ha vanificato il successivo centro ibleo.



“Abbiamo commesso qualche errore di troppo nella prima parte del confronto – dichiara il tecnico Nicola Germanà – poi per fortuna le cose sono cambiate e siamo riusciti a conquistare l’intera posta in palio. In settimana, non ci eravamo potuti allenare come al solito e, quindi, qualcosa sapevo che avremmo inevitabilmente pagato nella prestazione”.



Grazie a questa vittoria l’Ossidiana si è confermata al quarto posto in graduatoria, a sei lunghezze di distanza dalla capolista Waterpolo Palermo, prossima avversaria, sabato pomeriggio, in trasferta nell’ultimo turno del girone d’andata.



Per quanto concerne le formazioni giovanili, continua l’irresistibile corsa dell’Under 17, che si è aggiudicata agevolmente (21-2), nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria, la stracittadina con il Cus Unime, centrando, così, la sesta affermazione in altrettante gare disputate. Migliore realizzatore del match Sarno, autore di ben otto gol, quattro le realizzazioni di Pierluigi Di Bella. Domenica impegno esterno contro Torre del Grifo (ore 11.30), mentre l’Under 13 è attesa dal derby con la Polisportiva Messina (ore 10).