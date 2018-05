Il CUS Unime di nuovo alla Cittadella ospita la Polisportiva Acese

Penultima di regular season per il CUS Unime che, domani alle ore 15.00, ospiterà alla cittadella sportiva universitaria la Polisportiva Acese, avversario affrontato a Catania lo scorso 19 aprile per il recupero del settimo turno d’andata; il finale in quell’occasione fu di 7-5 in favore dei messinesi, risultato bugiardo che non ha reso giustizia alla reale superiorità dei gialloblu, avanti ad inizio dell’ultimo quarto 7-2.

A quasi un mese di distanza il CUS ha continuato a fare quello che gli sta riuscendo meglio in questa stagione: i ragazzi allenati da Mister Naccari hanno continuato ad inanellare successi importanti e pesanti che gli hanno permesso di raggiungere anzitempo la certezza matematica del primato nel girone. Dall’altro lato, però, anche gli acesi hanno ritrovato un ottimo stato di forma: dall’ultima sconfitta per mano cussina la squadra di Acireale è riuscita a trovare la quadratura del cerchio ed ha ottenuto solo risultati utili che le hanno permesso di risalire la classifica e posizionarsi al quinto posto a quota 19, a pari merito con il San Mauro e ad appena due punti di distanza dalla quarta piazza, attualmente occupata dal Crotone e prossimo avversario in programma.

Vietato, dunque, abbassare la guardia in casa cussina. Gli ospiti arriveranno in riva allo Stretto con il chiaro intento di trovare punti preziosissimi in chiave playoff, tentando di sfruttare un fisiologico calco di contrazione dei gialloblu. Dall’altro lato De Francesco e compagni hanno l’ennesima occasione confermare gli standard altissimi che gli hanno permesso sino a questo momento di collezionare solo vittorie ed attestarsi al primo posto per reti segnate e subite tra tutte le squadre dei 4 giorni del torneo cadetto.

Spettacolo garantito, dunque, alla cittadella sportiva universitaria, con il fischio d’inizio della gara programmato alle ore 15:00.