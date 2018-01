Colpo di mercato del S. Teresa, arriva la centrale lombarda Diomede

S. TERESA DI RIVA. Colpo di mercato per la Villa Zuccaro Farmacia Schultze che ingaggia la fortissima centrale Valeria Diomede. 37 anni, bresciana, arriva dal Maglie ( B1 ) dove ha iniziato la stagione. Più volte ammirata ed applaudita al Palabucalo da avversaria, arriva da protagonista assoluta per la gioia degli Eagles da sempre " innamorati " delle gesta tecniche dell'esperta giocatrice lombarda. La trattativa è stata portata avanti in prima persona dal presidente Andrea Lama, passo dopo passo, tassello dopo tassello, fin quando quello che sembrava un sogno è divenuta fantastica realtà. Il curriculum della neo biancazzurra è lunghissimo ed è costellato di partecipazioni in A1 ed A2. Inizia nelle giovanili del Gottolengo per proseguire nel Metalleghe Fleri. Poi Burro Virgilio Mantova. Tre anni col Millenium Mazzano. Si continua con la Farnesiana Piacenza per poi fare il salto nel 2006 in A2 con la Lupa Copra Piacenza. Nel 2008 il volo in A1 con Sassuolo, l'anno successivo a Donoratico in A2. A seguire Casalmaggiore e poi due anni in A2 a Soverato. Nelle ultime stagioni sempre in terza serie. Prima col Bari allenato da Nino Gagliardi, poi con Brindisi, Cisterna, Cutrofiano, Montella ed appunto Maglie. Un percorso di eccellenza per una professionista stimata nell'ambiente a qualsiasi latitudine ed arrivata in riva allo jonio su precisa indicazione del neo coach Gagliardi. "Mi mancava la Sicilia nella mia lunga carriera - commenta Diomede dopo la firma del contratto - e sono felicissima di approdare a Santa Teresa. Me ne hanno parlato sempre bene e non vedo l'ora di viverla questa realtà. Il mio scopo è quello di aiutare la società a raggiungere gli obiettivi preposti. Conosco Benny Bertiglia, Valentina Rania e Nino Gagliardi che già mi ha allenata. Inutile sottolineare che sono entusiasta ed emozionata di iniziare questa nuova avventura. Vi aspetto in palestra e mi ricordo molto bene di alcuni di voi".