Si alza il sipario sulla 12esima edizione della Scalata Dinnamare

Il 20 maggio grande appuntamento podistico con la 12esima edizione della scalata Dinnamare. La kermesse podistica, valida anche come Memorial "Michele Scarantino", è stata indetta dalla FIDAL ed è organizzata dalla Podistica Messina grazie anche al patrocinio del Comune di Messina. La gara, lunga 19,5 km km, si svolgerà su un dislivello pari a 1.100 metri.

Il programma, molto intenso, prevede il ritrovo di giuria e concorrenti alle ore 8 presso il campo di atletica leggera Santamaria (Ex-Gil) di via Salandra. Lo start sarà dato alle ore 9 e tre saranno le categorie impegnate in gara: Juniores, Promesse, Seniores (da SM35/SF35) maschili e femminili. Lo scorso anno a trionfare furono l palermitano Massimo Buccafusca e l’iblea Maria Fernanda Mirone.

Quest’anno in prgramma è stata inserita anche una gara a staffette: I staffettista Ex Gil – Don Minico (9,5 km circa), II staffettista Don Minico – Santuario Dinnamare (10 km circa). Alla chiusura della kermesse si terranno le consuete premiazioni e vi è previsto anche un rinfresco. Le iscrizioni si chiuderanno giorno 10. Per coloro che vorranno prendere parte all'evento dovranno inviare una mail a sicilia@tds-live.com, a firma del presidente o suo delegato, e contenere i seguenti dati: cognome e nome, data di nascita, categoria, società di appartenenza e taglia di ogni partecipante.