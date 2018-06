Catalfamo incontra vertici Cas: "Maggiore sicurezza sull'A20"

Si continua a discutere delle problematiche annesse alla sicurezza dell'autostrada A20. Molte le dichiarazioni politiche che si sono susseguite in queste settimane, e arriva anche quella del deputato Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d'Italia,che ha incontrato il Direttore Generale del Consorzio Autostrade Ing. Leonardo Santoro per richiedere un cronoprogramma che interesserà il comprensorio del Mela,tra Barcellona Milazzo.

Tra i diversi impegni presi, Catalfamo ha voluto precisare che il governo regionale è molto attento alle richieste, ma purtroppo non si hanno molti fondi a disposizione al momento.

Alcuni tra gli interventi richiesti riguardano la sicurezza stradale nella tratta Rometta e Milazzo -soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione delle gallerie- e la tratta Barcellona Falcone dove è stato richiesto di mettere delle separazioni tra le due carreggiate.

"Per avere subito un miglioramento della sicurezza abbiamo ottenuto l'impegno di insierire dei new jersey in cemento tra le due carreggiate già nelle prossime settimane. Inoltre, apprendiamo da questo incontro che molte delle criticità da noi riscontrate sono in procinto di essere risolte, come il manto stradale tra Sant'Agata e Tusa e ai giunti di dilatazioni dei viadotti in stato di degrado"- conclude così il parlamentare Catalfamo.

Inoltre, sono state già avviate diverse ordinanze, tra cui la messa in sicurezza del cavalcavia n.12 dell'Autostrada A20 nel territorio del Comune di Barcellona P.G località Acquacalda.