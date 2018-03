Aveva in tasca 5mila euro e 16 grammi di cocaina. Arrestato spacciatore

Alla vista degli agenti della squadra mobile, in via Valle degli Angeli, è scappato a bordo del proprio motorino, cercando di disfarsi di un contenitore che aveva in mano. Ma i poliziotti l'hanno raggiunto e hanno recuperato la sostanza. Si trattava di 16 grammi di cocaina. Il 34enne Massimiliano Merlino aveva in tasca 4mila 965 euro, provento dell'attività di spaccio di stupefacenti. E' stato arrestato e sarà giudicato oggi con rito direttissimo.