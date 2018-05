Si chiude in bagno per sfuggire alla violenza. Arrestato il compagno

Si è chiusa in bagno per sfuggire al compagno violento e ha chiamato la polizia. Già al telefono, gli agenti hanno sentito le urla e i colpi violenti sferrati alla porta, così hanno tranquillizzato la donna e sono intervenuti. Schiaffi, insulti, minacce e sputi erano all'ordine del giorno. L'uomo, con precedenti per violenza privata, lesioni e minacce, è stato sottoposto ai domiciliari in un'altra casa.