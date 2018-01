Nuovo sbarco di migranti in città. Sono 402. FOTO

Sono 402 i migranti sbarcati stamani al porto di Messina dalla nave Sea Watch 3. Tra loro 28 donne, di cui tre incinte e otto con figli, e diversi minori non accompagnati, tutti in relativamente buone condizioni di salute.

Come sempre si è messa in moto la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla Prefettura. Forze dell'ordine, istituzioni portuali, Comune ed associazioni umanitarie all'opera, ognuno per la propria parte di competenza, per accogliere e identificare i migranti, poi man mano trasportati nei più vicini centri di accoglienza.