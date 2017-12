A Palazzo Zanca una giornata di festa per lo sport peloritano

Un giornata di festa per lo sport messinese andata di scena al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca con il Coni che, nel corso di una cerimonia, ha consegnato le benemerenze sportive alle società agli atleti e ai dirigenti peloritani che si sono distinti in un 2016 ricco di soddisfazioni.

A consegnare i premi vari giornalisti della carta stampata cittadina e regionale oltre al primo cittadino, Renato Accorinti, venuto in ritardo alla cerimonia per la conferenza di auguri alla città, Alessandro Arcigli, delegato del CONI di Messina, il professore Bonanno, ex presidente del CONI Messina e Salvatore Lombardo, delegato regionale dell’Ansmses, (Associazione nazionale stelle al merito sportivo).

Tra una premiazione e l’altra, lo stesso Arcigli ha ricordato i vari progetti che il CONI, nel corso di quest’anno è riuscito a promuovere, come il FAMI, che vede lo sport come mezzo di integrazione e i campionati studenteschi, il cui slogan è “stato lo sport come diritto per tutti”.

Il primo cittadino invece, ha ricordato l’importanza dei cinque cerchi olimpici, che rappresentano cinque continenti uniti nel nome dello sport il cui potere spesso è quello di aggregare le nazioni e fermare le guerre. “Il valore più alto - ha sottolineato - non è la medaglia, ma la comunità inoltre, conclude, l’attività motoria è importante per socializzare e abbattere le barriere che oggi dividono intere nazioni”.

Dodici il totale delle onorificenze consegnate: Stella d’Oro al merito sportivo per il Judo Club Yama Arashi di Messina del maestro Gaetano Minissale; Stella d’Argento per il Judo Club Provinciale di Messina fondato da Giuseppe Mendolia e guidato da Carmelo Mendolia; le Stelle di Bronzo al merito sportivo sono andate alla Tindaros (società di canottaggio di Giardini Naxos) e Candeloro Genovese, dirigente dell’Esperia (società di pallamano di Capo d’Orlando); la Palma i Bronzo è invece stata assegnata a Giuseppe Locandro, tecnico di atletica leggera mentre le sette medaglie di bronzo al Valore Atletico sono andate a Manuela Barillà (tiro al volo), Salvatore Bavusotto (apnea), Simona Cascio (basket), Michele Maijnelli (dama), Elios Manzi (judo), Mattia Miraglia (pesistica) Norma Murabito (canoa).

Ricordate inoltre le imprese di Tony Cairoli e Vincenzo Nibali, fenomeni delle due ruote, il primo nel motocross con i nove titoli iridati vinti l’altro nel ciclismo, che ha chiuso l’anno sportivo con un terzo posto al Giro d’Italia, un secondo alla Vuelta e il primo posto al Giro di Lombardia. Entrambi, da parte del Coni, a Roma, hanno ricevuto il Collare d’Oro, riconoscenza attribuita ad atleti, società e uomini del mondo dello sport che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno e della loro carriera.

Per restare in tema delle due ruote, premio speciale a Alberto Sanfilippo, ciclista siracusano, a cui è stato assegnato il premio regionale Aniad, l’associazione nazionale atleti diabetici. A consegnarlo la presidente regionale del sodalizio Giovanna Finocchiaro.

Riconoscimenti anche per i ragazzi minori migranti che fanno parte del progetto FAMI (Fondo Asili,migrazione e integrazione) che si allenano al Cus Unime e con l’Amatori Rugby; alle scuole Catalfamo e Villa Lina-Ritiro per aver aderito al progetto denominato “Lo sport un diritto per tutti”; all’Istituto Superiore Ettore Majorana di Milazzo per le diverse finali nazionali raggiunte ai Giochi sportivi studenteschi che hanno messo in risalto le doti dell'atleta Nicolas Artuso, premiato per il titolo italiano juniores dei 100 metri.

Premi speciali infine anche al pongista Michele Giardina, al dirigente della ginnastica Giuseppe Cannavò, al tecnico del tiro con l’arco Franco Mento, al canottiere Giovanni Ficarra e al presidente della sua società CC Peloro, Dario Femminò, e il presidente della sezione AIA di Messina, Massimiliano Lo Giudice.