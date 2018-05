Rometta, consegnati lavori per il campetto polivalente. Al via pulizia spiagge

Consegnati, ieri, i lavori per la realizzazione del campetto sportivo polivalente. La nuova struttura sorgerà presso il corso Francesco Saija, a pochi passi dal plesso scolastico Falcone-Borsellino di Rometta Marea. L'opera, annunciata ad aprile 2016, è stata affidata alla ditta COCO s.r.l. di Paternò (ct) con un ribasso del 28,2808%. I lavori, secondo quando dichiarato dall'amministrazione, saranno completati in tempo per l'inizio del prossimo anno scolastico così da garantire l'utilizzo della struttura agli studenti.

Il nuovo campetto sportivo consterà di un'area dove praticare il calcio, circondata da una pista adibita all'atletica leggera, di spalti per il pubblico e di uno spogliatoio. Un'iniziativa interessante, che si rivolge ai giovani e alla loro formazione.

Intanto, sempre nel romettese, nei giorni scorsi si è operata una preliminare pulizia delle spiagge in previsione delle festività del 25 aprile e dell'1 maggio, ad opera della ditta Siculcoop incaricata del servizio. La pulizia delle spiagge, ha spiegato il primo cittadino Nicola Merlino, proseguirà anche nel corso delle prossime settimane così da proporre pulizia e decoro in vista dell'avvento della stagione estiva.

Salvatore Di Trapani