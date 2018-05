LA FIPAV premia il progetto "L'Isola che non c'è - lo sport a 360°"

Grandissima soddisfazione per il progetto “L’Isola che c’è – lo sport a 360°”, di cui la Fipav Messina è partner, premiato dai media nazionali che ne hanno riconosciuto il valore sportivo/educativo, inserendolo tra le eccellenze italiane. Una folta delegazione dell’Istituto Comprensivo Lipari 1, con in testa la dirigente Mirella Fanti ed il presidente della Fipav di Messina, Alessandro Zurro ha raggiunto Caltagirone, sede di arrivo della prima tappa del 101° Giro d’Italia, conquistando la prima “maglia rossa” messa in palio da Rai Radio 2.

Oltre alla Dirigente ed al Presidente, presenti alla premiazione la Dirigente Scolastica Grazia Verduci dell’Istituto Comprensivo Lipari 1, e per il comitato messinese, ecco che vi era il Coordinatore Tecnico Peppe Venuto. Entrambi hanno descritto nei minimi particolari il progetto portato avanti dall’I.C. Lipari 1 grazie ai finanziamenti del MIUR Ufficio V politiche sportive e scolastiche.

600 il numero di alunni raggiunti dal progetto e ben rappresentati da Andrea, Ivan e Maichel che, come gli altri, grazie a questo progettto, sono riusciti ad avvicinarsi alla pratica sportiva saziando i loro interessi.

"Grazie ad un immenso lavoro di squadra – ha commentato il presidente Alessandro Zurro – siamo riusciti ad ottenere questo premio. La passione e l’amore verso il settore giovanile, ci ha spinto ad investire nella scuola, perché è proprio lì che bisogna far innamorare i ragazzi dello sport. E’ stato un onore essere premiati in un posto fantastico, in diretta sulla Rai”.