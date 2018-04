L'importanza del casinò live on line oggi

All’interno del contesto relativo al gioco d’azzardo multimediale, vi sono spesso molte differenze tra i vari giochi. Sicuramente uno dei giochi più conosciuti, anche fuori dal circuito del gioco d’azzardo digitale, è quello delle poker room, che sia in Italia che nel resto d’Europa hanno assunto una funzione primaria facendo da traino al settore del gambling online. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti vi sono diverse modalità di gioco, una di questa è quella dei cosiddetti casinò live online: che cosa significa? Quali sono le differenze di sorta rispetto a un casinò online? Lo scopriamo in questo breve articolo.

I casinò online sono saliti alla ribalta nel corso degli ultimi 10-15 anni conquistando nel corso del tempo quasi tutti i mercati incluso quello europeo e quindi italiano. Attualmente l’Italia è considerato il secondo mercato europeo, dopo il Regno Unito e il quarto, dietro a Stati Uniti e Giappone. I casinò online si sono fatti strada offrendo qualcosa che gli utenti più ricettivi stavano già cercando: il gioco d’azzardo digitale online. Tuttavia per una porzione di tempo abbastanza lunga il gioco da casinò online era piuttosto statico e legato agli utenti che lo praticavano da PC fisso e laptop. Oggi invece il mercato è cambiato e si gioca principalmente tramite app che girano su smartphone e tablet. Parallelamente sono nati i primi casinò live online, dove in pratica i giocatori e gli utenti si possono sfidare tra loro in diretta e possono anche dialogare tramite chat sia con il croupier che tra di loro.

Tutto questo naturalmente ha entusiasmato una grossa fetta di utenti, che ha potuto finalmente vedere come il casinò diventasse davvero una formula di gioco capace di replicare una sala di tipo terrestre e fisico. Superata la barriera e lo scoglio del discorso multimediale, il casinò live online è capace di simulare al meglio il gioco che vene effettuato in una reale sale da casinò. La differenza sostanziale tra casinò online e casinò live online è questa. Come possiamo quindi vedere il casinò online LeoVegas offre una vasta gamma di possibilità inerenti al gioco tra cui quella del gioco live, sempre più richiesta e gettonata dagli utenti attivi sul sito.

Non è un caso se il maggior numero di giocate effettuate tra il 2016 e il 2017 su queste piattaforme di gioco è stata fatta in modalità live. La possibilità di vincere è sempre la medesima e viene stabilita e regolarizzata da algoritmi sofisticati, tuttavia l’emozione di poter giocare live con altri utenti supera di gran lunga il calcolo di probabilità. Si tratta ovviamente di una molla propulsiva e irrazionale che spesso scatena il gioco e lo rende un momento speciale nella giornata di un giocatore abituale oppure occasionale. I dati relativi al 2017 fanno emergere come in Italia ci sia stato un ulteriore incremento di gioco per quanto riguarda il casinò online, quantificabile con un +23%, legato agli utenti che lo praticano direttamente da dispositivo mobile, quale smartphone o tablet. Il casinò online è quindi molto diffuso in Italia, anche se viene subito dopo le lotterie e le scommesse sportive, in quanto a gioco maggiormente praticato.