Limosani: Se tra tutte le Authority d'Italia quella di Messina va fuori tema..

TEMA

Come rendere competivi i sistemi portuali del paese e creare nuova occupazione

SVOLGIMENTO

1. Autorità portuale di Trieste

E’ stato siglato un accordo tra l’Autorità Portuale di Trieste e AREA Science Park per lo sviluppo industriale dell’area portuale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Si tratta di una iniziativa finalizzata a creare occupazione in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo, infatti, è quello di portare fino a 6mila assunzioni entro 5 – 10 anni.

2. Autorità portuale di Genova

Nuovo Accordo di programma per la realizzazione della piattaforma multifunzionale Maersk nel porto di Vado Ligure. “Con i nuovi investimenti infrastrutturali che coinvolgono i porti di Genova e di Savona, la capacità dell’intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale potrebbe salire dagli attuali 2,6 milioni di teu all’anno a 4,5-5 milioni. La sfida, infatti, sarà tradurre questa maggiore capacità in maggiori traffici e maggiore occupazione.

3. Autorità portuale di Gioia Tauro

Il piano di sviluppo per la ZES – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Russo – costituisce, insieme ai contratti di sviluppo, agli investimenti previsti per Gioia Tauro ed alla legge 181, una grande occasione per recuperare il divario storico della nostra regione con il resto del Paese e consentire che si avvii e si consolidi il percorso di crescita intrapreso. E’ il momento di far sapere alle imprese che sulla Calabria si può scommettere”.

4. Autorità portuale di Messina

Presto potrà essere bandita dall'Autorità portuale la gara per la costruzione del teatro in fiera, chiuso da tempo immemorabile e spesso vandalizzato in questi anni. Un'opera da 13 milioni di euro che rivaluterà l'intera cittadella fieristica.

CONSIDERAZIONI FINALI

A me pare che la nostra Autorità portuale sia andata fuori tema. A voi comunque il giudizio finale

PS

Ma in tempi in cui non si riesce a tenere in piedi il principale teatro della città “il Vittorio Emanuele”, perché investire risorse nella realizzazione di un altro teatro?

Michele Limosani