Via don Blasco. Comune invia Valutazione ambientale e chiede avvio dei lavori

Il Comune ha inviato alla Regione la documentazione per la Valutazione d'impatto ambientale sulla nuova via don Blasco. Un passaggio già consumato addirittura nel 2010 ma il via libera aveva validità quinquennale ed era quindi scaduto nel 2015 senza che nessuno si sia preoccupato di fare una nuova richiesta. Il motivo? Il Comune ritiene che l'opera non vada assoggettata a Valutazione d'impatto ambientale, contrariamente a quanto detto dalla Regione due mesi fa.

Per questo, oltre ad inviare la documentazione richiesta, il Comune ha mandato una nota con cui prova di nuovo a convincere l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente a consentire l’immediato avvio dei cantieri, almeno su 3 dei 3,8 chilometri del tracciato, che riguardano la parte già esistente, per i quali l'ufficio territoriale di Messina aveva dato parere positivo.

"Auspichiamo - dice l'assessore ai lavori pubblici Sergio De Cola, nel suo ultimo atto - che gli uffici regionali possano rivedere la loro posizione nel rispetto della normativa, per tutelare le importanti risorse economiche reperite dopo molti anni, anche grazie alla Regione che è il principale finanziatore dell’opera, e soprattutto per evitare una battaglia legale tra impresa Comune e Regione che indipendentemente dal futuro vincitore vedrebbe certamente un unico perdente già da ora: la città di Messina".