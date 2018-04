Storie e racconti di donne nel nuovo libro di Grazia Capone e Teresa Natoli

Al Palacultura di San Piero Patti si è svolta la presentazione del nuovo libro di Teresa Natoli e Grazia Capone, dal titolo “Salone alchemico - racconti dell’universo femminile”, edito da Pungitopo.

Presenta alla kermesse anche l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e membro della commissione Cultura, il quale ha sottolineato "l’importanza di tornare a parlare di libri che provengono dal nostro territorio, avendo cura di valorizzare chi si spende per la cultura e i grandi temi sociali, come quelli contenuti in questo libro."

Salone Alchemico è un'opera che narra di storie vere di donne vere, raccolte in un salone di bellezza, gestito da una delle due autrici. Tra storie realmente vissute e profonde riflessioni sulla vita e sui rapporti tra i due sessi, il libro offre uno spaccato di realtà autentiche, affrontando il desiderio assoluto di evoluzione e di cambiamento personale che riguarda entrambi i sessi. Don Juan, lo sciamano Yaqui descritto da Carlos Castaneda che ha segnato un' epoca con la sua misteriosa scuola di pensiero, guida il percorso con astuzia, sagacia ed ironia.