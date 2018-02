"Innamorati di Me", l'amore per la città negli eventi di oggi. IL PROGRAMMA

Il 14 febbraio, festa degli innamorati, dedicato alla città di Messina. Tante attività e performance per scoprire e amare di più la nostra città, questo e molto altro è "Innamorati di ME", iniziativa promossa da Cambiamo Messina dal Basso, Puli - AMO Messina, Associazione Zaleuco e Assessorato Collettivo Antonello.

Una tre giorni (14, 17 e 18 febbraio) che ha già avuto idealmente il suo inizio con la richiesta, fatta tramite social network, ai cittadini di raccontare la loro "storia d'amore" con la città dello Stretto con una foto o una poesia (anche in dialetto) e di inviare il loro elaborato, edito o inedito, per partecipare gratuitamente ad un contest.

Oggi alle ore 16 sarà il momento della visita guidata, a cura dell'associazione "Lalleru", a zona Cammarata e Via Belle Arti; un momento per ricordare ma anche scoprire dei luoghi simbolo della messinesità. Alle ore 18 presso l'atrio di Palazzo Zanca sarà il momento dell'esibizione dei cantastorie Annamaria Pugliese ed Anthony Greco. Sempre alle 18, un laboratorio di scrittura "I luoghi della mia città nella mia storia", condotto da Mimma Stornanti, a cura dell'Associazione culturale “Intervolumina” presso la Biblioteca dei Cappuccini di Pompei. Alle ore 20 la Galleria Vittorio Emanuele si animerà con "Amor de tango: milonga in Galleria", a cura dell'associazione TangoQuerido. Alle 21:30 ci sará " I cuntastorie", performance teatrale e musicale a cura del maestro Nino Pracanica, attore; di Federico Chiofalo e Sebastiano Pietrini, Santino Scardino, musicisti, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Previsti anche tre eventi nell'isola pedonale di via I settembre. In caso di maltempo, si sposteranno alla galleria Vittorio Emanuele. Dalle 19.30 si svolgerà la coreografia yoga a cura del Centro Tao Messina; alle 21.30 Performances di arte in strada: alle 22 Messaggi d'amore - perché ogni amore è unico e irripetibile: da un'idea di Daniele Gonciaruk con gli allievi della scuola sociale di teatro Officine Dagoruk e alle 22:30 MEmorie, a cura dell'associazione Le Ronde.

Sabato, 17 febbraio, appuntamento alle 9:30 sul viale Boccetta per la Passeggiata naturalistica Badiazza - Colli Sarrizzo con pranzo da don Minico a cura di "Cammina con Paolina"; alle ore 16:30 presso la libreria Colapesce si terrà "Scrivi di Me": gioco di scrittura creativa a cura di Daniela Orlando; alle 17 presso largo San Giacomo, luogo riportato alla luce e ridonato a cittadine e cittadini, si terrà "Amo Messina perché..." iniziativa a cura di Puli-Amo Messina, che vedrà in contemporanea una performance con i gessetti a cura di Martina Karamazov; sempre alle 17 una visita guidata a Piazza Duomo a cura di Christian Mangano ed un minitour su trenino turistico, evento che richiede la prenotazione vista la disponibilità di soli 28 posti, con partenza e arrivo Piazza Duomo e con soste presso Cristo Re e zona Street Art, a cura di Discover Messina. Alle 19 Note dImprovvisazione: improvvisazioni musicali a cura di Gianluca Rando.

Domenica, 18 Febbraio, alle ore 9 Passeggiata naturalistica Forte San Jachiddu e Monte Ciccia a cura del Cai di Messina e alle 20 presso la Galleria Vittorio Emanuele performance di danza di Oltredanza di Claudia Bertuccelli e Tilia Ruggeri ed a seguire performance di "Esostheater- Il teatro degli Esoscheletri" diretto da Sasá Neri. Un segno tangibile per le cittadine ed i cittadini verrà lasciato da due interventi di Street Art che come focus avranno l'amore per la Messina che verranno realizzati dalle allieve e dagli allievi del liceo artistico "Ernesto Basile" e dagli street artist MaCa e NessunNettuno.