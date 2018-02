Ambulatorio infermieristico all'Irccs, la UilFpl: Si valorizza la professione

Da marzo sarà attivo all'Irccs-Piemonte l'ambulatorio infermieristico, gestito da personale laureato in scienze infermieristiche e frutto di un progetto condiviso tra azienda e sindacati. Ad esprimere soddisfazione è la Uil.

"La Uil-Fpl di Messina – attraverso una nota a firma del segretario generale Pippo Calapai e dei rappresentanti aziendali Maurizio Celona e Nino Nunnari - esprime grande soddisfazione in riferimento all’istituzione dell’Ambulatorio Infermieristico che l’Azienda Ospedaliera IRCCS- Piemonte intende realizzare già dal prossimo mese di marzo. Infatti, lo scorso 20 febbraio 2018 la Direzione Generale ha concordato con le organizzazioni sindacali CGL, CISL ed UIL le modalità organizzative dell’Istituzione dell’Ambulatorio Infermieristico, peraltro già previsto, non solo dalla normativa in materia. Tutto ciò avrà una ricaduta importantissima, non solo per l’utenza, ma anche per gli Infermieri, ai quali sarà riconosciuta la completa autonomia in un delicatissimo compito istituzionale, che rappresenta non solo la valorizzazione professionale, più volte sollecitata dalla scrivente organizzazione sindacale, ma anche un rapporto diretto con l’utenza per le prestazioni all’uopo dedicate, che sicuramente miglioreranno l’identità istituzionale dell’IRCCS-Piemonte. La Uil-Fpl a tutela della valorizzazione professionale Infermieristica, si attiverà con immediatezza a richiedere all’Azienda Papardo e all’Asp di Messina di avviare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione degli ambulatori Infermieristici presso le loro sedi”.