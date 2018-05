In gita scolastica su pullman senza assicurazione. Stop dalla Polizia

Trasportava studenti a bordo, una scolaresca in gita nell’area di Oliveri, e non era coperto da polizza assicurativa. E' quanto emerso da un controllo effettuato ieri mattina dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona, che hanno fatto scattare immediato il fermo amministrativo e sanzioni a carico della ditta di trasporto e del conducente per circa un migliaio di euro.

I bambini che si trovavano a bordo sono stati riaccompagnati a scuola da un pullman sostitutivo fatto giungere in loco dalla ditta sanzionata. E stamattina, ulteriori controlli a Barcellona Pozzo di Gotto ai pullman di una ditta privata in partenza per una gita scolastica diretta a Marsala, hanno evidenziato l’assenza di idonea documentazione del mezzo con conseguenti sanzioni amministrative per oltre duemila euro.