Ponte sullo Stretto, si allungano i tempi. Ciucci: “Progetto esecutivo entro fine anno”

In un'intervista, l'ad della società Stretto di Messina ha spiegato che per rispondere alle "oltre 200 integrazioni chieste dal ministero" ci vorranno più di 30 giorni

Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina spa, ha annunciato che “il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina arriverà entro fine anno”. Il dirigente ne ha parlato durante un’intervista andata in onda su Rai Radio1. Originariamente il progetto esecutivo era previsto per l’estate. Ciucci ha spiegato che si attenderà la valutazione di impatto ambientale e che la società si prenderà “più dei 30 giorni previsti per rispondere alle oltre 200 integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente”.

Poi l’eventuale approvazione del Cipess, che arriverà forse a novembre. Ciucci ha affermato: “La procedura prevede anche la possibilità di chiedere una proroga. Stiamo studiando la possibilità di effettuare ulteriori analisi sul campo che ci consentirebbe di andare anche oltre quello che è previsto dalla legge, in modo da dare la migliore risposta possibile alle osservazioni fatte dal Mase”.