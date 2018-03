Alì Terme. Quattro artisti in erba del Comprensivo ammessi al liceo musicale

ALI’ TERME. Come ogni anno il Liceo Musicale di Messina “Ainis” ha indetto l’esame di ammissione alle prime classi per il prossimo anno scolastico. L’appuntamento di quest’anno è stato fissato mercoledì 21 marzo, mentre le graduatorie con la pubblicazione dei risultati è avvenuta nei giorni scorsi. L’Istituto comprensivo è stato protagonista della selezione poiché quattro allieve hanno brillantemente superato l’esame. Le alunne sono Annalisa D’Angelo (3°) ed Asia Sterrantino (3B), preparate dai professori Stefania Celeste e Bartolomeo Bufi, per la scuola secondaria di I grado di Nizza di Sicilia. Per la scuola secondaria di I grado di Scaletta Zanclea le alunne hanno superato l’esame Anna Fleres (3 A) e Giada Frazzica (3 B), preparate rispettivamente dai professori Alessandro Blanco e Ivana Panebianco. Grande la soddisfazione delle alunne, delle loro famiglie, degli insegnanti e della dirigente dell’Istituto comprensivo di Ali Terme, poiché nello spirito di azioni didattiche condivise, il successo formativo del singolo rappresenta un traguardo per la intera collettività scolastica.