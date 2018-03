Finchiara S. Teresa corsara a Maglie, vittoria sofferta al tiebreak

S. TERESA. Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Finchiara Santa Teresa che, dopo l’entusiasmante rimonta casalinga contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi, riesce ad avere la meglio sul campo di Maglie per 3-2, portando a casa due punti preziosi in chiave salvezza. Finalmente arriva una conferma positiva anche in trasferta, visto che le ragazze allenate da mister Jimenez avevano fino ad ora faticato parecchio fuori dalle mura amiche, riuscendo a vincere solo in quel di Pedara. Vittoria arrivata nel momento giusto, cioè quello utile per portare a casa punti e smuovere la classifica in positivo. Andando ad analizzare il match, mister Antonio Jimenez schiera la formazione tipo con: Giulia Mordecchi in cabina di regia in diagonale con Raquel Ascensao, Benny Marcone e Sara Casale in posto 4, Susanna Peonia e Marlene Ascensao al centro e Sara Fizzotti libero; mister Giandomenico risponde con: Giulia Della Rosa al palleggio e Giada Savoia opposta, Adelaide Soleti e Marta Romano di banda, Ylenia Vanni e Iole Carbone al centro e Federica Vittorio libero. Partita dai due volti quella giocata al Palaventura di Lecce. Il Finchiara spinge da subito sull'acceleratore, sviluppando un gioco efficace su tutti i fronti. Salgono in cattedra Marcone (ottima anche dalla seconda linea), Casale e le sorelle Ascensao e Peonia, cinica soprattutto al servizio. Il primo set finisce 26-24, con due squadre che lottano su ogni pallone dimostrando di essere affamate di vittoria. Secondo set gestito alla grande dal Finchiara che impone il suo gioco sin da subito. È un monologo con Mordecchi che regola il gioco in scioltezza e disinvoltura, mandando a segno tutte le sue attaccanti. La partita sembra essere in pugno al Finchiara, ma sul 10-5 del terzo set sempre per Finchiara, qualcosa sembra cambiare. Viene fuori l'esperienza della squadra di casa: la compagine magliese, trascinata da una straordinaria Soleti, reagisce e rientra in partita. Recupera un set che sembrava ormai vinto per il Finchiara. Il quarto set è un'altra battaglia. Il Maglie lucido e attento riesce a vincere il 25-21. Da elogiare il lavoro del libero Vittorio, autrice di una grandiosa prestazione, soprattutto in difesa. Si va al tie break. Nel quinto set il Finchiara parte bene; subito un break di 4 a 0 e poi cambio campo sull'8-7. Il servizio di Peonia e l'ottimo lavoro di Fizzotti in difesa, la gestione magistrale di Mordecchi e le bocche di fuoco Casale, Marcone e Ascensao non sbagliano un colpo. La partita finisce 15-7. Spazio anche per Sergi, protagonista di una splendida difesa e autrice di due ace.

È stata una festa sugli spalti per una vittoria che continua a dare morale e che dimostra come, quando viene messo in pratica tutto ciò che si prepara e studia in settimana, i risultati arrivano. Adesso ci sarà una settimana di riposo in vista della Santa Pasqua e della final four di Coppa Italia, per poi ritornare al Palabucalo per un altro match importantissimo in chiave salvezza: arriverà il fanalino di coda Planet Pedara, ancora a quota 0 punti. Una gara da non sottovalutare e da affrontare a viso aperto sin dalle prime battute, per portare a casa ulteriori 3 punti utili per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

NISSAN VOLLEY MAGLIE LE-FINCHIARA SANTA TERESA 2-3 ( 24-26, 18-25, 25-23, 25-22, 7-15)

NISSAN VOLLEY MAGLIE LE: Della Rosa Giulia 2, Scalise Luana, Carbone Iole 12, Romano Marta 21, Vanni Ylenia 6, Savoia Giada 2, Soleti Adelaide 26, Vittorio Federica (L). Allenatore: Emiliano Giandomenico

FINCHIARA SANTA TERESA: Mordecchi Giulia 9, Casale Rosaria 16, Marcone Benedetta 18, Ascensao Raquel 8, Ascensao Marlene 10, Peonia Susanna 14, Fizzotti Sara (L), Sergi Carmen 2, Moschella Serena, Dilati Sharon. Allenatore: Antonio Jimenez