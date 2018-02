Messina Volley in casa del fanalino di coda Crotone: non abbassare la guardia

Il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo affronterà Domenica al “PalaSport” di Torretta di Crucoli (Kr) il fanalino di coda Volley Torretta. L’incontro è valevole per la 17ª giornata del Campionato di Serie B2 girone I. Capitan Donatella Donato e compagne provengono dall’importante vittoria al tie-break contro la Cofer Lamezia e, di sicuro, vorranno ribadire l’intenzione di rilanciarsi nelle posizioni che valgono i play-off, attualmente distanti otto lunghezze. Fra le file delle messinesi sarà ancora assente per infortunio il libero Alessandra Rando, ma risulta ormai completo il recupero della centrale Emma Carnazza, già impiegata nel match interno contro la Cofer. A presentarci il match calabrese è la banda abruzzese Monica Lestini: “Per la partita di Torretta - esordisce - siamo molto agguerrite e non intendiamo sottovalutare l’avversario. La classifica può ingannare e noi cercheremo di metterle subito in difficoltà. Loro provengono dalla prima vittoria stagionale e sfrutteranno questo morale positivo per cercare di metterci i bastoni fra le ruote. Siamo decise a voler portare a casa i tre punti”.