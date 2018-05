Assunzione per 26 assistenti sociali al Comune: c'è la graduatoria definitva

Graduatoria definitiva per i 26 posti di assistente sociale banditi dal Comune nello scorso mese di ottobre. Sono stati mesi di grande attesa per l’esercito dei 2031 candidati che si sono messi in gioco da tutta la Sicilia, la Calabria e da altre città italiane, tutti in corsa per un posto a tempo determinato da assistente sociale. La prima graduatoria provvisoria era stata resa nota lo scorso 9 aprile, oggi arriva la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune, www.comunemessina.gov.it.

Assunzioni che arrivano nell’ambito del PON Inclusione Avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro che mette Messina nella condizione di poter spendere 5,4 milioni fino al 31 dicembre 2019 per lavorare su tre direzioni che guardano alle famiglie beneficiarie del Sostegno per l’Inclusione Attiva e al rafforzamento dei servizi sociali loro dedicati. In ballo infatti 26 posti per assistente sociale, 3 posti di educatore professionale e altri 3 di psicologo.

Sono state introitate 933 istanze, di cui 862 aventi i requisiti richiesti, quindi inserite in graduatoria ritenute valide dalla Commissione e 71 annullate in quanto pervenute fuori termine o con documentazione incompleta o ancora per carenza di requisiti di accesso.

Restano ancora aperte le procedure per coprire gli altri posti disponibili: per i 3 posti per psicologo sono arrivate 629 istanze, mentre per i 3 posti per educatore sono state presentate 739 candidature.

Il bando prevede 30 ore settimanali, che decorrono dalla data di assunzione fino al 31/12/2019, tramite stipula di contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali a tempo determinato, non convertibile in tempo indeterminato. La copertura dei posti avverrà attingendo dalla graduatoria, che resterà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione del bando.