Gran Camposanto tra i cimiteri storici europei. Sistemata la sezione Fanciulli

Ha preso il via stamani la “Settimana alla scoperta dei Cimiteri Storici Europei”, promossa da Asce e dal Mibact per l’anno europeo del patrimonio culturale 2018, che si concluderà domenica 3 giugno. Tre giornate di eventi alla “scoperta” dei cimiteri monumentali europei a cui partecipano numerose città attraverso iniziative volte a far conoscere a cittadini e turisti il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nei propri cimiteri.

Il Comune di Messina ha aderito con un programma, organizzato dal dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, all’interno del Cimitero Monumentale, coordinato dall’arch. Teresa Altamore, che stamani è iniziato con la consegna della sezione “Fanciulli”, recuperata e messa in sicurezza (pulizia e ristrutturazione di marmi e lapidi) a cura dei marmisti che operano all’interno del Cimitero monumentale, nell’ambito del progetto “adotta un monumento del Gran Camposanto”.

“Si ringraziano i marmisti messinesi – ha sottolineato l’assessore con delega ai Cimiteri, Daniele Ialacqua, – che hanno aderito alla richiesta di ‘adottare’ una lapide dell’area fanciulli, aiutando l’Amministrazione a ridare decoro a tombe che meritano il rispetto della comunità cittadina”.

Domani, martedì 29, alle 9.30, gli studenti del Liceo artistico Renato Guttuso di Milazzo assisteranno ad una lezione dal vivo sulle procedure tecniche di restauro lapideo, a cura di Salvatore Mangano di Alma Restauri, cui seguirà, alle 11.30, la visita nei cantieri di restauro delle cappelle storiche. Venerdì 1 giugno è prevista “L’eredità del Canova a Messina”, visita guidata a cura del prof. Dario De Pasquale.