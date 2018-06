Taormina, celebrato dall'Arma il 204° anniversario della fondazione

TAORMINA. La Cattedrale San Nicolò di Bari di Taormina ha ospitato la celebrazione del 204° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Con la santa messa officiata dall’arciprete Carmelo Lupò ha avuto luogo una semplice ma significativa cerimonia della Compagnia carabinieri di Taormina e dell’Associazione nazionale carabinieri di Taormina e S. Teresa di Riva, per ricordare sia il 204° anniversario dalla nascita dell’Arma che il 44° anniversario della morte del maresciallo Francesco Bonanno, medaglia d’argento al valor militare, a cui è intitolata la Sezione dell’Anc taorminese, che aggrega personale dell’Arma in congedo, in servizio, familiari e simpatizzanti che condividono i principi e gli scopi statutari. L’iniziativa è stata organizzata dal comandante della Compagnia carabinieri di Taormina, capitano Arcangelo Maiello, e dal presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Taormina, sottotenente Ignazio Cascino. All’evento hanno partecipato autorità mlitari e civili: tra queste diversi sindaci del comuni limitrofi, come Eligio Giardina di Taormina, Orlando Russo di Castelmola e Giuseppe Cundari di Gaggi, presidenti di associazioni combattentistiche d’arma e una forte rappresentanza degli associazioni di sei sodalizi dell’Associazione nazionale Carabinieri di Taormina, S. Teresa di Riva e delle province di Messina e Catania, nonché numerosi cittadini del posto. La manifestazione, che ha avuto una rilevante risonanza, è stata curata nei dettagli dal comandante della Compagnia Carabinieri di Taormina, capitano Arcangelo Maiello, dal presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Taormina, sottotenente Ignazio Cascino, coadiuvato dal vicepresidente maresciallo Domenico Falcone e dal segretario appuntato Giovanni Giamboi. A conclusione della cerimonia, in un noto hotel di Gairdini Naxos ha avuto luogo il classico incontro conviviale.