Savoca. Finanziamenti e nuovi progetti per il rilancio del Polo sportivo

SAVOCA. L’Amministrazione comunale di Savoca continua il suo impegno, programmando lo sviluppo del territorio cogliendo l’opportunità di partecipare al bando del fondo “Sport e periferie” emanato dal Coni lo scorso 8 novembre. A tal proposito, avendo già ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione degli spogliatoi ed essendo in graduatoria per il rifacimento della pista di atletica e l’inserimento di un campo di calcio a 11 all’interno della stessa, l'Amministrazione ha provveduto ad elaborare un progetto per il rifacimento del manto del campo di calcio a 5 e a 7 e del manto del campo di tennis, inviato al Coni di Roma nei giorni scorsi. L’obiettivo è rendere il Centro sportivo polifunzionale “Città di Savoca” un fiore all'occhiello di tutto il comprensorio.