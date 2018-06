Cardiochirurgia pediatrica, convenzione in scadenza: appello M5S a Razza

TAORMINA. “Il 7 luglio, data in cui scadrà la convenzione tra la Regione Siciliana e il Bambin Gesù di Roma per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, è ormai alle porte. La struttura è un’eccellenza da tutelare, pertanto facciamo appello all’assessore Razza per fare ciò che occorre per non disperdere le professionalità acquisite e per mantenere le esperienze dello staff medico che vi opera”.

Lo affermano la capogruppo del M5S all’Ars Valentina Zafarana e il deputato 5stelle Antonio De Luca, componente della commissione Sanità a palazzo dei Normanni, in vista della cruciale data in cui si deciderà il futuro della cardiochirurgia pediatrica attiva all'Ospedale S. Vincenzo di Taormina. “Ai genitori dei piccoli pazienti - affermano i deputati - occorre dare garanzie. Per cui, indipendentemente dalle scelte che saranno assunte, si richiede massima fermezza affinché non vi sia in nessun caso l'interruzione del servizio e non si disperda questo gruppo di professionisti che negli anni ha ormai acquisito un bagaglio di esperienze che va assolutamente valorizzato”.