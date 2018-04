II Dottor Knock o il trionfo della medicina. "Gli amici della scocca" in scena

"II Dottor Knock o il trionfo della medicina" è andato in scena sabato al teatro di Collereale di Messina, ad opera del gruppo teatrale dell'Associazione Culturale "Gli amici della scocca". La pièce di Jules Romains, in tre atti, ha uno stile semplice e non disdegna i metodi pubblicitari, suggestivi e potenti, per diffondere "la mentalità medicale". Recitata da attori dilettanti che fanno teatro per beneficenza, la commedia ha appassionato il pubblico presente.

A quasi cento anni dalla sua prima rappresentazione teatrale (1923) e dopo tante versioni cinematografiche e radiofoniche, li Dottor Knock continua ancora ad affascinare il pubblico, anche per l'attualità della sua trama.

In sintesi, il Dottor Knock compra la clientela molto ridotta e poco malata di un vecchio medico di un paese di provincia. Dopo una prima visita gratuita a tutti gli abitanti, il villaggio si trasforma in ospedale e Knock si arricchisce.

Quanto descritto da Romains è una finzione artistica, nella realtà medica odierna non c'è spazio per un Dottor Knock, tuttavia ci sono tanti medici che per arricchirsi speculano sulle malattie vere e presunte della gente. Proprio come il Dottor Knock.

Gli attori in ordine di apparizione: Pietro Brugarello, Bruno Martino, Alfredo Ciolino, Giusy Amendolia, Giovanni Scardino. Leopoldo Cardile, Salvatore Crispino, Angela Barrese, Gabriella Bertuccini, Grazia Cecchelli. Aiuto tecnico Pietro Moranda. Riduzione teatrale e regia: Angela Barrese.