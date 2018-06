Il 24 giugno sarà ballottaggio tra Bramanti e De Luca

Sarà uno tra Dino Bramanti e Cateno De Luca il prossimo sindaco di Messina. I cittadini dovranno sceglierlo tra due domeniche, il 24 giugno. E' l'esito delle votazioni di ieri, per le quali ha espresso preferenza il 65 % degli aventi diritto, 5 % in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Finisce qui, dunque, l'esperienza da sindaco per Renato Accorinti, che si piazza al quarto posto, dietro anche Antonio Saitta, che durante la notte e in prima mattinata ha sperato nel sorpasso nei confronti di De Luca. Ma più aumentavano le sezioni scrutinate, più aumentava anche il divario, che alla fine si attesta su una percentuale vicina al 2 %. Deludente anche il risultato di Sciacca, molto vicino a quello di Accorinti. Entrambi hanno comunque ottenuto circa il 4 % in più rispetto ai voti delle loro liste, mentre Saitta prende il 5 % in meno.

E se Bramanti ha raccolto il 29 % dei voti e De Luca il 20, l'esito della contesa è tutt'altro che scontato. Perché il candidato del centrodestra perde addirittura il 10 % rispetto ai voti totali delle sue dieci liste, mentre De Luca fa il percorso inverso, prendendo il 7 % dei voti in più rispetto al totale delle sue sei liste, nessuna delle quali raggiunge la soglia di sbarramento del 5 %.

Se, dunque, De Luca dovesse essere eletto sindaco, si verificherebbe il paradosso di un civico consesso senza alcun consigliere dalla parte del primo cittadino. Se dovesse essere Bramanti, invece, avrebbe a suo sostegno gli eletti di tre liste. In tutto le liste che superano il 5 % sono 7: oltre alle tre di Bramanti, altre tre di Saitta e l'unica del Movimento 5 Stelle.

Lo spoglio delle 254 sezioni si è concluso alle 19.30 con questi risultati: Bramanti, 28,22 % (33mila 629 voti), e De Luca che, col 19,84 % (23mila 626 voti), sopravanza di 2 punti e mezzo percentuali Saitta (18,27 %, 21mila 765 voti). Sconfitti Accorinti (14,22 %, 16mila 945 voti) e Sciacca (13,56 %, 16mila 156 voti), mentre Barrile (4,25 %, 5mila 061 voti) e Trischitta (1,64 %, 1.958 voti) non raggiungono la soglia del 5 %.

Bramanti sopravanza di 10mila voti De Luca, che a sua volta supera Saitta di quasi 2mila voti.