Centrodestra e centrosinistra si “contendono” Picciolo. Mugugni della Lega

Il puzzle degli schieramenti in campo per le prossime elezioni amministrative è ancora da comporre. Con tessere che possono andare a riempire una parte piuttosto che un’altra. E’ il caso di Sicilia Futura, guidata in città da Beppe Picciolo, rimasto senza poltrona dopo la doppia bocciatura alle regionali del 5 novembre e alle politiche del 4 marzo. Senza poltrona ma con un bacino di voti che fa gola tanto al centrodestra quanto al centrosinistra. Una posizione di “forza” che ha messo l’ex deputato regionale nelle condizioni di farsi corteggiare dall’uno e dall’altro schieramento.

Da settimane, Picciolo continua a dialogare con Navarra e tutto il Pd, ma senza venire a capo di nulla. Non c’è né il nome del candidato a sindaco né un programma per la città. E c’è chi è convinto che l’ex parlamentare regionale, ufficialmente parte integrante della coalizione del centrosinistra, abbia già sposato la candidatura di Bramanti e sia pronto a fare accordi con il centrodestra.

Intanto, sulla candidatura del direttore scientifico dell’Irccs Neurolesi , arriva il “ni” della Lega . Il deputato nazionale Carmelo Lo Monte torna a ribadire in un comunicato di non gradire scelte calate dall’alto e lancia un messaggio agli alleati.

«La città di Messina si appresta ad eleggere il nuovo sindaco; i nomi, ma non i candidati, sono di persone più che rispettabili sul piano personale, un po’ meno sul piano politico. I candidati, allo stato – scrive - sono soggetti autoreferenziati o calati più o meno dall’alto»

«La città di Messina è stanca di subire ulteriori nomine calate dall’alto e la Lega nella città di Messina, intende evitare candidature personali, personalizzate e non concordate; la Lega non intende subire la candidatura di alcuno; la Lega – continua Lo Monte - è pronta ad appoggiare il candidato che proponga il migliore programma per la città di Messina, confrontandolo con quello che la Lega ha elaborato e si riserva, ove non si addivenisse ad una candidatura concordata, di dare il proprio sostegno a quel candidato a sindaco che meglio rappresenta l’interesse del territorio, le istanze dei meno abbienti, le valutazioni dei disoccupati e sottoccupati, le richieste di coloro che in città non hanno avuto, in riferimento alle necessità di cui sono titolari, le necessarie e dovute considerazioni e risposte dall’Amministrazione in carica e dai candidati fino ad oggi autonomamente qualificatisi tali».

Nel suo comunicato, Lo Monte non dice espressamente no a Bramanti ma fa capire di voler sedersi al tavolo delle trattative insieme agli altri interlocutori locali del centrodestra, vale a dire Francantonio Genovese e Nino Germanà per Forza Italia ed Elvira Amata per Fratelli d’Italia, che silenziosamente ma efficacemente hanno lavorato in queste settimane alla candidatura del direttore dell’Irccs. La Lega non vuole restare fuori dagli accordi, soprattutto perché vuole avere voce in capitolo in caso di vittoria del centrodestra, quando ci saranno nomine e poltrone da assegnare.

Dalle dichiarazioni di Lo Monte si dissocia però il Movimento per la sovranità nazionale, sulla carta apparentato con la Lega e rappresentato sul territorio dal movimento "Vento dello Stretto", che condivide la candidatura di Bramanti ed è pronto a sostenerla.

Nelle prossime ore saranno quindi due i rebus da risolvere: capire da che parte starà Picciolo e vedere se la Lega romperà con gli alleati o parteciperà a quello che Trischitta, candidato sindaco in rottura con il centrodestra, definisce il “centro convenienza”.

Danila La Torre