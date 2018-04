Città Metropolitana, ok in Commissione Ars agli emendamenti di Cateno De Luca

Approvati in Commissione Bilancio Ars una serie di emendamenti presentati da Cateno De Luca e che in caso di ok dell’Assemblea farebbero arrivare alla Città Metropolitana di Messina oltre 250 milioni di euro.

“ Sono emendamenti che servono per risolvere problemi decennali che amministratori poco capaci e deputati poco attenti alle problematiche dei cittadini non erano mai riusciti a risolvere- spiega il candidato sindaco che ha presentato 710 emendamenti- Si tratta di un fatto storico per Messina. Se diventerò sindaco di Messina farò finalmente rinascere la città con un ‘amministrazione operativa e laboriosa. Tra gli emendamenti più importanti quello per l’approvvigionamento idrico della città dello Stretto spesso senza acqua, quello per il risanamento delle baracche, quello per far sopravvivere il teatro Vittorio Emanuele, il blocco delle assunzioni negli enti regionali, la bonifica dell’area ex Sanderson, e provvedimenti per portatori di handicap, disabili, volontari, animali e bonifiche ambientali.

QUESTI GLI EMENDAMENTI:

VENTI MILIONI DI EURO PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER LA CITTÀ DI MESSINA – Con questo emendamento si elimina finalmente la vergognosa vicenda dell’acqua presa a FIUMEFREDDO e portata a Messina con oltre 70 km di condotta danneggiata da continui smottamenti .

Approvata all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DESTINATE AL CULTO – Con questo emendamento si destineranno 50 milioni di euro per la riqualificazione dei luoghi per il culto. Emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA

Abbiamo insistito con il collega De Luca del movimento cinque stelle siamo riusciti ad ottenere 1,2 milioni di euro in più rispetto a quanto già stanziato cioè 4 milioni di euro

RISANAMENTO BARACCHE CITTÀ DI MESSINA ...

Con questo emendamento saranno stanziati 40 mln e 500 mila euro per costituire l’agenzia comunale e completare le attività di risanamento e realizzazione delle unità abitative da assegnare alle famiglie che ancora vivono nelle baracche. Emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

FIERA DI MESSINA ...

Altri 100 mila euro per completare il pagamento dei debiti della gestione di liquidazione con un mio emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

RIFUGI PER ANIMALI .

Previsti con questo emendamento 20 milioni di euro per i comuni siciliani per realizzare i rifugi per animai. Accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

BLOCCO DELLE ASSUNZIONI NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI REGIONALI E UTILIZZO DEL PERSONALE ATTINGENDO ALL’ABO UNICO

Questo blocco delle assunzioni nelle società e negli enti regionali. Emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.S i dovrà attingere ora all’albo unico.

TERRENO EX SANDERSON DI MESSINA ...

Cessione del terreno da parte dell’ESA al comune di Messina con 25 milioni di euro per la bonifica. Emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

HELEN KELLER UNIONE CIECHI DI MESSINA

Salvata con un mio emendamento accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo che ha destinato 250 mila euro in più rispetto ai 550 mila già previsti

VILLAGGI DEL DOPO DI NOI ...

50 milioni di euro per realizzare i villaggi per portatori di handicap senza famiglie e partenti. Accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

ELIMINAZIONE AMIANTO ...

10 milioni al dipartimento regionale di protezione civile per completare le attività di censimento e 40 milioni di euro ai comuni per l’eliminazione dell’amianto anche sulle abitazioni private. Accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

SCUOLE DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI ...

2 milioni di euro per i comuni. Acolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

NON PAGANO PIÙ IL BOLLO LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE AUTOMOBILI ASSEGNATE DALLA REGIONE

Accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON PAGHERANNO PIÙ LE VISITE SANITARIE

Accolto all’unanimità dalla commissione bilancio con il parere favorevole del governo.

La parola passa adesso all’Assemblea Regionale che voterà la manovra finanziaria entro fine aprile