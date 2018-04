Democratici e socialisti per il Pd: "Saitta la scelta migliore"

i Democratici e socialisti esprimono soddisfazione per la scelta di Antonio Saitta quale candidato sindaco del centro sinistra "E’ una scelta unitaria delle varie sensibilità progressiste,riformiste,liberali e socialiste della nostra città che sicuramente ha le carte in regola per amministrare la disastrata Messina ed un territorio comunque abbandonato dalle classi dirigenti locali lanciando la sfida per un futuro diverso- si legge in una nota- E’ una scelta per la città di Messina,per il futuro dei giovani ,contro le lobby affaristiche e del voto clientelare che unite a quelle che,in silenzio,hanno contribuito a rendere la sanità pubblica un fatto privato (e solo di alcuni!!) oggi “annunciano” di voler portare il nuovo. Sono quelli senza memoria che hanno dimenticato subito come questa città ed i giovani soprattutto siano stati massacrati nella voglia di un futuro pulito da un sistema clientelare che,sfruttando le risorse pubbliche ha costruito un consenso elettorale drogato basato sul bisogno,avvelenando tutti i pozzi d’acqua buona.

Ecco perché Antonio Saitta rappresenta il cambiamento per questa città non solo per la capacità e competenza dimostrata nell’amministrare la “res pubblica” nel passato (per esempio sul Piano Regolatore),ma perché generazioni di studenti si sono formati alla sua scuola di brillante amministrativista ed esponente di una famiglia che in questa città (ai tempi della libreria dell’Ospe e dell’Accademia della Scocca e non solo)ha diffuso cultura a piene mani. La Messina dei Quasimodo,dei Pugliatti,di Cattafi ed appunto dei Saitta una città viva,fervente faro culturale ormai disperso che i nostri padri e qualcuno di noi ancora oggi ricorda con grande passione. E’ questa la Messina che vogliamo un cenacolo di Cultura che si coniughi con la crescita e con la creazione di nuove opportunità di lavoro (start-up e non solo)per i nostri Giovani che forgiati da una rinvigorita Università di livello europeo mettano le loro competenze al servizio di questo territorio e non debbano emigrare.