Pace del Mela, è Carlo De Gaetano il quarto candidato a sindaco

Non si fa attendere il quarto nome che va a comporre la rosa dei candidati che concorreranno al ruolo di primo cittadino, nel comune di Pace del Mela. Lo scorso 27 aprile l'ufficializzazione della candidatura di Carlo De Gaetano, a seguito di un incontro presso il comitato elettorale di Piazza Municipio.

“Molti e tutti validi sono i motivi che il comitato spontaneo costituitosi ha fatto pesare per farmi accettare la candidatura a sindaco -dichiara De Gaetano- Ma due di questi hanno abbattuto le mie resistenze. Il primo motivo è la cieca fiducia e l’entusiasmo che queste persone hanno manifestato nei miei confronti. Fiducia ed entusiasmo che le mie resistenze non sono riuscite ne a scalfire, ne a piegare. Il secondo e definitivo motivo -aggiunge- me lo ha dato Angela Musumeci-Bianchetti. Lei, sapendo di una sua grave malattia, mi ha chiesto di esserle accanto, sostenendola in questo difficile percorso e, pur dichiarando che sarebbe rimasto intatto il suo impegno civile e politico, mi ha chiesto di candidarmi. Investito dalla responsabilità di rappresentare questo entusiasmo e questa fiducia, con spirito di servizio, sono pronto”.

La candidatura di De Gaetano fa seguito a quelle di Angela Bianchetti, Mario La Malfa e Santina Pandolfo. Una corsa a quattro, dunque.

Salvatore Di Trapani