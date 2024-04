“Per un rilancio dell’Azione Cattolica a Messina”, ecco i nuovi eletti

Il rinnovo delle cariche per il triennio 2024-27

MESSINA – Un nuovo triennio per l’Azione Cattolica di Messina. Sono state rinnovate le cariche della struttura e il costituzionalista Alberto Randazzo è stato confermato presidente. Domenica 18 febbraio, nei locali del Centro diocesano, si è svolta l’Assemblea diocesana elettiva, atto conclusivo del percorso assembleare diocesano che, a partire da novembre 2023, ha visto coinvolte tutte le associazioni e tutti i gruppi territoriali di base nel rinnovo dei consigli parrocchiali e delle responsabilità associative. Si legge in una nota: “, finalmente al completo, la presidenza potrà servire tutta intera l’associazione diocesana accogliendo le indicazioni programmatiche che il Consiglio individuerà in vista di un rilancio della presenza dell’Azione Cattolica nella chiesa locale messinese”.

Gli eletti per il triennio

Per il triennio 2024-2027 sono risultati eletti al Consiglio diocesano: per la lista Settore Giovani: Mariangela Licosi (parrocchia “S. Maria Raccomandata”, Giardini Naxos), Alessandro Aspa (parrocchia “S. Stefano Protomartire”, Milazzo), Emanuela Parisi (parrocchia “S. Elena”, Messina); per la lista Presidenti: Carla Buda (parrocchia “S. Maria Raccomandata”, Giardini Naxos), Gianmarco Dentici (parrocchia “S. Maria della Lettera” Galati marina, Messina), Alberto Randazzo (parrocchia “S. Elena”, Messina), Umberto Busà (parrocchia “S. Elena”, Messina); per il Settore Adulti: Sergio Visconti (parrocchia “S. Maria Raccomandata”, Giardini Naxos), Alessandro Parisi (parrocchia “S. Elena”, Messina), Daniela Meli (parrocchia “S. Elena”, Messina), Franca Calapai (parrocchia “S. Giovanni Battista”, Castanea), Barbara Orecchio (parrocchia “S. Elena”, Messina).

L’11 marzo, il neo Consiglio diocesano, convocato dal presidente uscente, si è riunito per procedere all’elezione della terna di nomi da presentare al vescovo per l’elezione del presidente diocesano. Tenendo conto del risultato delle elezioni, l’arcivescovo, monsignor Giovanni Accolla, ha nominato Alberto Randazzo presidente diocesano per il triennio 2024-2027.

Il 5 aprile, il Consiglio diocesano ha eletto i vice presidenti diocesani: per il settore giovani, Mariangela Licosi e Alessandro Aspa; per il settore adulti, Carla Buda e Sergio Visconti. Nel contesto della stessa seduta di Consiglio, su proposta del presidente, i consiglieri hanno eletto Caterina Donato segretaria diocesana.

Il 15 aprile, il Consiglio diocesano, accogliendo la proposta del presidente, ha eletto Filippo Catalfamo amministratore diocesano.