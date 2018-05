Taormina. Sferra: "Collegamento con Trappitello gravoso, non può restare così"

TAORMINA. “Se c’è un aspetto che più di tutti è prevalso ieri sera nel corso della presentazione della lista e dei candidati a sostegno di Mario Bolognari sindaco di Taormina è senz’altro il sentimento di intesa e collaborazione tra tutti per la risoluzione dei problemi della nostra città". A dichiararlo è il candidato al Consiglio comunale Jonathan Sferra nella lista La nostra Taormina. A Trappitello è stata presentata la squadra e con essa il programma elettorale. “Insieme per la nostra Taormina - spiega Sferra - è il motto che ci accompagnerà in questa campagna elettorale. Abbiamo iniziato mettendo sul tavolo della discussione i temi più importanti per la città. Voglio sottolineare alcuni aspetti che intendiamo da subito attenzionare attraverso un’azione di governo decisa e risolutiva. Innanzitutto - aggiunge - il tema legato alle scuole cittadine. Bisogna entrare nell’ottica di una gestione più responsabile attraverso soprattutto la partecipazione ai bandi per la sicurezza dell’edilizia scolastica. La serata di ieri a Trappitello ci ha consentito di avviare un dialogo ed un confronto con la cittadinanza sulla necessità, ad esempio, di avviare la raccolta differenziata proprio da Trappitello per la riduzione della spesa del conferimento in discarica e quindi dei costi per le famiglie. Abbiamo inoltre voluto sottolineare il concetto di unitarietà del territorio comunale. Taormina - chiosa Sferra - è un solo territorio ed il collegamento con Trappitello non può restare così difficoltoso. Le nostre proposte per facilitare gli spostamenti all'interno dello stesso Comune prevedono l' incremento dei collegamenti di trasporto pubblico ed un accordo con l'autostrada per abbattere il costo del pedaggio (Taormina-Giardini Naxos). Stiamo studiando infatti - conclude Sferra - un rimborso per le spese autostradali sostenute dai pendolari che per motivi di lavoro dovranno recarsi a Taormina centro o viceversa".