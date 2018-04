Assemblea della Cisl Università per illustrare le novità del contratto

Appuntamento in vista delle prossime elezioni per il rinnovo della Rsu questa mattina all’Università di Messina con l’assemblea dei lavoratori indetta dalla Cisl Università alla presenza del segretario generale nazionale della federazione, Francesco Sorrentino De Simone per rappresentare al personale le novità che sono state introdotte con il nuovo contratto.

«Si cambia ottica e approccio al lavoro pubblico – ha detto Sorrentino – il salario di produttività assume la funzione di una leva per incrementare e migliorare la qualità del servizio attraverso un nuovo modello di relazioni sindacali ridefinito nel contratto nazionale. Adesso tutto si basa sul confronto e sulla contrattazione che prima erano materie esclusive dell’Amministrazione e invece ritornano nella contrattazione ampliandone gli spazi».

Prima dell’assemblea Sorrentino, accompagnato dal segretario provinciale Maurizio Fallico e dal segretario confederale Antonino Alibrandi, ha anche incontrato il professore Salvatore Cuzzocrea, il professore Giovanni Moschella e il dottor Giuseppe Laganga evidenziando come nell’Ateneo messinese «non esistano problemi di relazioni sindacali grazie a una governance che si è dimostrata illuminata e ha investito sul proprio personale». Illustrate al futuro rettore le opportunità per migliorare le condizioni e la qualità della vita di lavoro dei dipendenti perché «un miglior rapporto tra vita di lavoro e vita personale fa sì che il lavoratore sta bene e produce di più». Il professore Cuzzocrea ha manifestato la propria disponibilità a un confronto che possa migliorare la condizione dei dipendenti dell’Università e portare nuove risorse all’Ateneo.

«Tra le opportunità del nuovo contratto – ha aggiunto il segretario provinciale della Cisl Università, Maurizio Fallico – c’è la possibilità per le Amministrazioni virtuose, e lo è l’Ateneo di Messina, di poter incrementare il valore del fondo del salario accessorio utilizzando una norma introdotta nella legge di stabilità per il sistema universitario e recepita nel contratto nazionale. Il contratto, superando il limite del salario accessorio, consolida le indennità accessorie che la riforma Brunetta aveva messo in discussione».

«Quella dell’Università – ha aggiunto il segretario della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – è una federazione importante della galassia Cisl perché all’interno dell’Ateneo si formano e si specializzano i giovani che saranno il futuro di questa città. Per un vero cambiamento culturale bisogna puntare su chi ha scelto di rimanere ed evitare che le menti formate qui fuggano. Dobbiamo riportare qui chi è andato via perché chiuso nella crescita occupazionale, servono nuove opportunità lavorative sul territorio e per il territorio, garantendo ai giovani occasioni e meritocrazia».