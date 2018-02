La sfida dell'Uninominale su Tempostretto: domani la trasmissione web e Fb

VERSO LE POLITICHE, LA SFIDA DELL’UNINOMINALE: APPUNTAMENTO DOMANI, SABATO 17 FEBBRAIO ALLE 10 ALLA SALA VISCONTI PER IL CONFRONTO TRA I CANDIDATI ALLA CAMERA.

Tra poco due settimane si vota per le Politiche e Tempostretto vuol mettere a disposizione dei lettori la possibilità di ascoltare dai candidati i programmi, i progetti per il Paese, per la Sicilia e per Messina.

Le ultime campagne elettorali hanno lasciato ai margini del dibattito proprio quello che dovrebbe invece essere l’aspetto essenziale: i programmi. E’ su quelli che un elettore dovrebbe decidere cosa fare nell’urna.

Con questo spirito Tempostretto ha organizzato un CONFRONTO APERTO AL PUBBLICO TRA I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DI MESSINA PER LA CAMERA.

Risponderanno alle nostre e vostre domande i 7 candidati:

Francesco D’Uva (M5S), Pietro Navarra (Pd), Gabriele Siracusano (LeU), Matilde Siracusano (Forza Italia), Andrea Abbate (Potere al Popolo), Daniele Schinardi (Casa Pound), Eleonora Pagano (Il popolo della famiglia).

A condurre il confronto saranno le giornaliste Rosaria Brancato e Danila La Torre.

Si parlerà dei programmi ma anche della nostra terra e dei progetti che i candidati ed i loro partiti di riferimento hanno.

I cittadini che interverrano al dibattito potranno rivolgere domande ai candidati presenti.

La Sfida dell’Uninominale sarà pubblicata su Tempostretto.it e Tempostretto Tv. Prevista anche la diretta Facebook sulla pagina di Tempostretto, nel corso della quale si potrà interloquire in chat con i candidati.