L’Atalanta sbarca a Messina: weekend dedicato alla formazione giovanile. L'INTERVISTA

I bambini giocano troppo poco a calcio? Ecco cosa si può fare per far avvicinare i più piccoli allo sport. Stefano Bonaccorso, Responsabile dell’attività di base dell’Atalanta, a Messina per l’ ”Atalanta Siciliy Cup Academy”: fino al 27 maggio si giocherà un torneo dedicato alla formazione giovanile.

In campo, su quattro impianti diversi, ben 34 squadre provenienti da tutta Italia.

Silvia De Domenico