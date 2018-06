Saracinesche abbassate e palloncini in cielo: Messina a lutto da via Dei Mille a Piazza Duomo. IL VIDEO

La città unita in unico abbraccio commosso per Francesco e Raniero. In via Dei Mille il tempo si è fermato per una mattinata: saracinesche abbassate e vetrine dei negozi al buio in segno di rispetto. Moltissimi i messinesi, grandi e piccini, che in silenzio hanno affollato piazza Duomo con un palloncino bianco in mano. Tanta la commozione davanti al maxischermo che trasmetteva in diretta le immagini dei funerali.

Francesca Stornante e Silvia De Domenico