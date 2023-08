1 kg di cannabis, arrestato 38enne - Tempostretto

L'uomo è stato posto ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato un 38enne del luogo, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel fondo davanti a casa c’erano tre piante di cannabis indica, mentre dentro un forte odore di droga proveniva da un armadio. C’erano, infatti, 31 rami con foglie della medesima sostanza per un peso complessivo di oltre 1 chilo. Il magistrato di turno ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.