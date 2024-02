“1° Trofeo di Blind Bowling” a Messina, un bel pomeriggio di inclusione sociale

Organizzato dall'Aurora Messina, sempre all'avanguardia nel vivere nuove esperienze. Anche i vedenti che hanno partecipato hanno tirato bendati

MESSINA – Una bella giornata di inclusione mercoledì al Play Planet Bowling di Messina dove l’Aurora Messina ha organizzato il primo torneo di Blind Bowling. Un po’ di competizione, serata conviviale con cena finale tutti insieme dopo il torneo e soprattutto l’immedesimarsi nei panni dei non vedenti. Perché è vero che le categoria che si sono sfidate erano tre, non vedenti, ipovedenti e ipovedenti, ma tutti hanno giocato bendati.

Al termine della serata una medaglia simbolica è stata data a tutti i partecipanti. Mentre i primi tre di ogni categoria sono stati premiati con una coppa. Giuseppe Venuto ha terminato primo nella categoria non vedenti, ed è stato premiato dal presidente dell’unione italiana ciechi di Messina Costantino Mollica, seconda Giovanna Mancuso e terzo Raffaele Carbone.

Primo tra gli ipovedenti Gisueppe Arena, premiato dal segretario dell’Aurora Messina Andrea Allegra, secondo in questa categoria Giovambattista Nava (in realtà era il quarto dei non vedenti che ha giocato la finale con gli ipovedenti) e terza Caterina Arena. Tra i vedenti, che si sono sfidati bendati, trionfa Angela Mancuso, premiata dal presidente dell’Aurora Messina Claudio Baluce, seconda Marika Mollica e terza Caterina Amante.

