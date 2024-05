Europa unita e solidale: il voto come dovere per le elezioni europee, secondo i Vescovi di Sicilia

Un appello per costruire un futuro migliore

PALERMO – In vista delle imminenti elezioni europee, che si terranno il prossimo giugno, i Vescovi di Sicilia lanciano un accorato appello a tutti i cittadini affinché esercitino il proprio diritto di voto e riflettano attentamente sul futuro dell’Europa.

“La Sicilia, con la sua ricca storia e la sua posizione strategica nel Mediterraneo – spiegano i presuli – assume un ruolo cruciale nel contesto europeo. L’isola, da sempre crocevia di culture e popoli, rappresenta un esempio tangibile di convivenza pacifica e interculturale”. I Vescovi sottolineano l’importanza di questo patrimonio per l’Europa unita e invitano tutti, con particolare attenzione ai giovani, a non rinunciare al potere di influenzare il futuro del continente attraverso il voto.

L’Europa unita rappresenta un percorso storico di grande valore, iniziato con il Trattato di Roma nel 1957. Da allora, le nazioni europee hanno intrapreso un cammino di unificazione non solo economica, ma anche politica, sociale e culturale. Un viaggio ricco di sfide e successi, arricchito dalla diversità di tradizioni e culture che costituiscono la nostra comune eredità.

Tuttavia, il percorso di integrazione europea non è stato privo di ostacoli. I Vescovi evidenziano come “abbiamo assistito a rapide trasformazioni sociali e culturali che talvolta hanno messo in discussione i valori fondamentali legati alle radici cristiane dell’Europa”. In questo contesto, il dialogo assume un’importanza cruciale per custodire e promuovere il bene comune, la giustizia sociale e la dignità umana.

Oggi più che mai, di fronte a sfide come “la violenza, la povertà, le migrazioni forzate e altre forme di ingiustizia che minacciano la dignità umana, è fondamentale che ogni cittadino europeo compia il proprio dovere civico votando alle elezioni europee”. Scegliere i rappresentanti giusti “significa puntare su figure che si impegnino a difendere i valori fondanti dell’Europa, tra cui il rispetto dei diritti umani e la promozione della solidarietà”.

In un mondo sempre più globalizzato, è necessario promuovere un dialogo interculturale aperto e costruttivo per contrastare ogni forma di emarginazione e ostilità. L’Europa unita – sostiene la Chiesa siciliana – ha la vocazione di essere un faro di pace e di accoglienza per i popoli che cercano rifugio e opportunità nel nostro continente. I Vescovi di Sicilia concludono il loro messaggio esortando tutti ad affrontare le nuove sfide con determinazione e fiducia nel modello di democrazia e libertà europeo. “Siamo tutti cittadini europei”, affermano, “e insieme possiamo costruire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni future”.

L’invito dei Vescovi di Sicilia risuona con forza in un momento cruciale per l’Europa. Le elezioni europee rappresentano un’occasione unica per dare voce ai cittadini e per orientare il futuro del continente verso una maggiore unità, solidarietà e giustizia. L’astensione significa rinunciare a plasmare il nostro futuro e a costruire un’Europa che sia davvero casa comune per tutti.