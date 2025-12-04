10 km Capo Peloro. 351 gli iscritti, una decina dalla Polonia

La manifestazione anche nono Trofeo Cacopardi presentata stamane a Palazzo Zanca si correrà domenica 7 dicembre tra Ganzirri e Torre Faro

MESSINA – Si è alzato ufficialmente il sipario sulla “10 Km di Capo Peloro – IX Trofeo Luigi Cacopardi”. Nella conferenza stampa di questa mattina, presso la Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, sono stati resi noti tutti i dettagli dell’ormai tradizionale evento podistico, fiore all’occhiello della Torre Bianca ed organizzato in collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSEN e col patrocinio del Comune di Messina. La suggestiva gara, inserita nel calendario nazionale FIDAL, in programma domenica 7 dicembre tra Ganzirri e Torre Faro, sarà valida come ultima tappa del Sicily Bronze Races 2025, circuito regionale di corsa su strada. Numeri importanti anche per questa edizione: sono 351 gli iscritti, pronti a giungere in riva allo Stretto dall’intera Sicilia, con rappresentanti persino dall’estero (10 atleti provenienti dalla Polonia).

In apertura, l’intervento del sindaco Federico Basile: “I lavori per la nuova pavimentazione in atto a Torre Faro hanno comportato un cambiamento al circuito. Mi congratulo con gli organizzatori perché questa nona edizione è sempre più ricca di sostenitori che si affacciano ad un mondo che non è soltanto legato al podismo. Ritengo ormai la manifestazione un punto di riferimento per la città, essendo diventata negli anni un appuntamento fisso e consolidato. Come Amministrazione cerchiamo di stare accanto ad ogni evento di questo genere. Il mio augurio per domenica, rivolto a tutti i partecipanti, è di una buona gara”.

Il percorso e della 10 km di Capo Peloro

Il ritrovo per giuria e concorrenti è fissato alle ore 8 di domenica presso l’I.C. “Evemero da Messina”, sito in via Adolfo Romano, vicino il Lago Grande di Ganzirri, con ritiro pettorale e pacco gara. Per la 10 km (“start” alle ore 10) è previsto questa volta un percorso in linea da percorrere – avanti e indietro – in Via delle Palme/SP46. A causa dei lavori stradali che stanno interessando tutta la 6^ Circoscrizione, infatti, non potrà essere proposto il consueto giro unico, fino a raggiungere il Pilone. Dopo gli iniziali 500 mt in linea, gli atleti dovranno affrontare 4 giri (a/r) da 2375 mt.

Le dichiarazioni alla presentazione

Roberto Tracuzzi, presidente della Torre Bianca, ha sottolineato il significato della manifestazione: “Per noi il dato sugli iscritti, con 351 atleti al via, è sicuramente importante. Il percorso di quest’anno è cambiato, ma lo scenario resta molto bello. Spero che tutto possa svilupparsi nella massima tranquillità. Ringrazio l’I.C. Evemero e il dirigente scolastico, la prof.ssa Angela Mancuso, sempre disponibile con la scuola e i ragazzi che crescono sul territorio. Con questa gara c’è un legame forte ormai da nove anni, abbiamo iniziato per scherzo e adesso organizzarla richiede senza dubbio maggiore impegno a livello di autorizzazioni”.

Francesco Giorgio, esperto allo sport del Comune di Messina, ha portato i saluti dell’assessore Massimo Finocchiaro: “Sono sempre vicino al mondo dell’atletica ed è fondamentale fare quello in cui riesce questa manifestazione. Il podismo sta vivendo un momento di crescita, è importante anche per la qualità della vita. Oggi ci si avvicina anche in età più avanzata, sotto questo aspetto bisogna lavorare sempre di più e dunque stiamo elaborando in questi mesi alcuni progetti in merito. La Torre Bianca è una realtà consolidata sul territorio, lo dimostra la sua storia. Il mio auspicio per gli anni futuri è di compiere un ulteriore salto, perché la città di Messina possa avere un evento podistico di livello più alto”.

Il trofeo è improntato al ricordo di Luigi Cacopardi, uomo di grande valore, appassionato di sport e stimato professionista, la cui passione e integrità continuano a ispirare chi lo ha conosciuto. La figlia Tiziana, anche nelle vesti di atleta, si è espressa a nome della famiglia: “Sono molto emozionata per questo evento che ha raggiunto il nono anno. Da sempre mi sono affidata alla Torre Bianca, un’assoluta certezza in termini di serietà e professionalità, avendo dimostrato amore, propensione allo sport e alla comunità in maniera totale. Ringrazio gli sponsor e chi si rende disponibile in maniera spontanea, come le tante associazioni di volontari, comprendendo la bontà di un evento che punta all’aggregazione”. Presente lo staff della Torre Bianca, con in testa i dirigenti Gabriele Rinaldi e Tiziana Tracuzzi. Sono intervenuti all’incontro con i giornalisti, inoltre, Nunzio Scolaro, consigliere regionale FIDAL; Costantino Crisafulli, delegato provinciale della FIDAL, la prof.ssa Angela Mancuso, dirigente scolastico dell’I.C. “Evemero da Messina”; l’avvocato Vincenzo Ciraolo in rappresentanza della Fondazione Avvocatura Messinese; una delegazione di atleti della Torre Bianca e gli sponsor della manifestazione. Nell’ambito dell’appuntamento con la “10 Km di Capo Peloro – IX Trofeo Luigi Cacopardi”, si svolgeranno anche la “Corri con l’Evemero”, dalle ore 10.10, per promuovere l’attività sportiva tra i più giovani e un trekking urbano, dalle 8.30, guidato dallo staff di “Camminare i Peloritani” con a capo Pasquale D’Andrea, alla scoperta delle bellezze del borgo marinaro e della riserva della laguna. Al termine, spazio al gustoso “terzo tempo” con un ricco rinfresco e alle attese premiazioni presso i locali dell’istituto scolastico “Evemero”.